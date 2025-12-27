Ар Джей Барретт тренируется в полный контакт и близок к возвращению в состав «Торонто»
Ар Джей Барретт скоро вернется на площадку.
Защитник «Рэпторс» Ар Джей Барретт не играл с 24 ноября из-за проблем со связками колена.
В начале декабря игроку сделали инъекцию плазмы, на прошлой неделе он получил разрешение на тренировки на площадке и в данный момент работает в полный контакт.
Главный тренер Дарко Раякович сообщил, что восстановление идет «действительно хорошо». Баскетболист должен вернуться на площадку со дня на день.
