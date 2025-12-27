0

ACB. «Ховентуд» сыграет с «Бреоганом», «Баскония» примет «Сан-Пабло Бургос» и другие матчи

Сегодня, 27 декабря, в рамках чемпионата Испании пройдут четыре матча.

«Ховентуд» встретится с «Бреоганом», «Баскония» сыграет с «Сан-Пабло Бургос».

Положение командРеал – 10-1, Мурсия – 9-2, Валенсия – 8-2, Тенерифе – 8-3, Уникаха – 7-4, Барселона –7-4, Ховентуд – 7-4, Баскония – 5-5, Бильбао – 5-6, Бреоган – 5-6, Гран-Канария – 4-6, Сарагоса – 4-6, Жирона – 4-7, Андорра – 4-7, Форса Льейда – 4-7, Манреса – 4-7, Сан-Пабло Бургос – 1-10, Гранада – 1-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
