ACB. «Ховентуд» сыграет с «Бреоганом», «Баскония» примет «Сан-Пабло Бургос» и другие матчи
Сегодня, 27 декабря, в рамках чемпионата Испании пройдут четыре матча.
«Ховентуд» встретится с «Бреоганом», «Баскония» сыграет с «Сан-Пабло Бургос».
АСВ
Регулярный чемпионат
Положение команд: Реал – 10-1, Мурсия – 9-2, Валенсия – 8-2, Тенерифе – 8-3, Уникаха – 7-4, Барселона –7-4, Ховентуд – 7-4, Баскония – 5-5, Бильбао – 5-6, Бреоган – 5-6, Гран-Канария – 4-6, Сарагоса – 4-6, Жирона – 4-7, Андорра – 4-7, Форса Льейда – 4-7, Манреса – 4-7, Сан-Пабло Бургос – 1-10, Гранада – 1-10.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости