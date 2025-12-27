Несколько команд из NCAA интересовались 22-летним Джейзиэном Гортманом, отыгравшим 16 матчей в НБА
Джейзиэн Гортман отказался перейти в NCAA из G-лиги.
22-летний защитник Джейзиэн Гортман не был выбран на драфте-2023 НБА и с того времени в основном выступал в G-лиге. Баскетболист предпочел ранний переход в профессионалы и до лиги развития играл в турнире Overtime Elite.
У Гортмана есть опыт выступления на уровне НБА. Он отыграл 16 матчей за «Даллас» в сезоне-2024/25 на двустороннем контракте.
Несколько команд NCAA связывались с игроком по поводу возможного перехода на студенческий уровень. Гортман отказался от этих предложений.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети аналитика Джеффа Гудмана
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости