0

Чемпионат Греции. АЕК сыграет с «Арисом», «Ираклис» встретится с «Паниониосом»

Сегодня, 27 декабря, в рамках чемпионата Греции пройдут три матча.

АЕК примет «Арис», «Ираклис» сыграет с «Паниониосом».

Чемпионат Греции 

Регулярный чемпионат

Положение команд: Олимпиакос – 11-0, Панатинаикос – 9-1, ПАОК – 8-2, АЕК – 6-4, Перистери – 5-5, Промитеас – 5-5, Арис – 5-5, Ираклис – 4-6, Миконос – 4-6, Кардицас – 4-6, Марусси – 2-8, Колоссос – 2-8, Паниониос – 1-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
