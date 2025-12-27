Чемпионат Греции. АЕК сыграет с «Арисом», «Ираклис» встретится с «Паниониосом»

Сегодня, 27 декабря, в рамках чемпионата Греции пройдут три матча.

АЕК примет «Арис », «Ираклис» сыграет с «Паниониосом». Чемпионат Греции Регулярный чемпионат Положение команд: Олимпиакос – 11-0, Панатинаикос – 9-1, ПАОК – 8-2, АЕК – 6-4, Перистери – 5-5, Промитеас – 5-5, Арис – 5-5, Ираклис – 4-6, Миконос – 4-6, Кардицас – 4-6, Марусси – 2-8, Колоссос – 2-8, Паниониос – 1-10. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.