Джо Маззулла: «Джейлен Браун тратит кучу времени на работу над чтением игры и исполнением и всегда рад столкнуться с разными защитными схемами»
Джо Маззулла обозначил источники прогресса Джейлена Брауна.
После потери целого ряда ключевых баскетболистов «Бостон» продолжает идти в лидерах Восточной конференции с результатом 19-11.
Джейлен Браун, взявший на себя функции лидера из-за травмы Джейсона Тейтума, является постоянным участником рейтинга претендентов на MVP.
«Его игра сбалансирована. Они отлично выбирает свои точки. Мы начали играть побыстрее, ему достаются простые очки в быстром нападении. Он находит баланс между собственными атаками кольца и игре через других парней. Это дает всем время на короткую передышку.
Тратит кучу времени на работу над чтением игры и исполнением. Он очень-очень талантлив. Рад сталкиваться с разными защитными схемами», – поделился главный тренер «Селтикс» Джо Маззулла.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube BASKETMAN
