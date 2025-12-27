Джо Маззулла: «Джейлен Браун тратит кучу времени на работу над чтением игры и исполнением и всегда рад столкнуться с разными защитными схемами»

Джо Маззулла обозначил источники прогресса Джейлена Брауна.

После потери целого ряда ключевых баскетболистов «Бостон » продолжает идти в лидерах Восточной конференции с результатом 19-11.

Джейлен Браун , взявший на себя функции лидера из-за травмы Джейсона Тейтума, является постоянным участником рейтинга претендентов на MVP.

«Его игра сбалансирована. Они отлично выбирает свои точки. Мы начали играть побыстрее, ему достаются простые очки в быстром нападении. Он находит баланс между собственными атаками кольца и игре через других парней. Это дает всем время на короткую передышку.

Тратит кучу времени на работу над чтением игры и исполнением. Он очень-очень талантлив. Рад сталкиваться с разными защитными схемами», – поделился главный тренер «Селтикс» Джо Маззулла .