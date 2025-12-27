Данкан Робинсон: «Джей Би Бикерстафф идеально налаживает взаимодействие с игроками, верит в них и поддерживает»

Данкан Робинсон прокомментировал работу с Джей Би Бикерстаффом.

Бросковый специалист Данкан Робинсон проводит первый сезон в «Детройте» под руководством главного тренера Джей Би Бикерстаффа. Робинсон поделился впечатлениями от сотрудничества.

«Мне нравится и адаптироваться к его системе, и лично общаться. Он идеально налаживает связи с игроками, верит в них и поддерживает. Отлично чувствует границу между весельем и серьезной работой. Это очень сложный нюанс для лидера и тренера.

Пока что замечательный опыт. Он придает нам энергии, помогает расти. Все здорово и в личном, и в игровом плане», – заключил Робинсон.

«Детройт» совершил очередной прорыв и возглавляет турнирную таблицу Востока – 24-7.