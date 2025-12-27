Чемпионат Турции. «Тюрк Телеком» встретится с «Анадолу Эфесом», «Галатасарай» сыграет с «Трабзонспором» и другие матчи
27 декабря в чемпионате Турции пройдут четыре матча.
«Тюрк Телеком» примет «Анадолу Эфес», «Галатасарай» встретится с «Трабзонспором».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
Положение команд:Бешикташ – 12-0, Фенербахче – 10-2, Бахчешехир – 10-3, Тюрк Телеком – 8-4, Галатасарай – 7-5, Трабзонспор – 7-5, Анадолу Эфес – 7-5, Тофаш – 7-6, Эсенлер Эроспор – 6-6, Бурсаспор – 5-7, Петким Спор – 5-7, Мерсин – 4-7, Меркезефенди – 4-8, Маниса – 3-9, Каршияка – 2-10, Бююкчекмедже – 1-11.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
