«Всегда будет только подающим надежды». В НБА не видят карьерного будущего у Мо Бамбы
Мо Бамба застрял в лиге развития.
6-й номер драфта-2018 центровой Мо Бамба выступает в G-лиге. Бигмен провел 7 сезонов в НБА, отыграв 364 матча за 5 клубов (6,8 + 5,4 подбора + 1,3 блок-шота в среднем).
В этом сезоне на его счету 16,5 очка, 11,9 подбора и 2,7 блок-шота в среднем в фарм-клубе «Юты».
В НБА у центрового сложилась репутация игрока, который никогда не прикладывает достаточно усилий.
«У него есть все данные, чтобы быть элитным игроком, но он всегда будет только подающим надежды, к сожалению», – заявил менеджер одного из клубов.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Sportsnet
