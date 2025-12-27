Разыгрывающий «Виртуса» Карсен Эдвардс получил растяжение правого голеностопа в игре против «Олимпиакоса»
Карсен Эдвардс выбыл с травмой голеностопа.
Разыгрывающий «Виртуса» Карсен Эдвардс получил повреждение правого голеностопа в первой четверти проигранного матча против «Олимпиакоса» (94:97). Баскетболист продолжил выступление и провел в общей сложности 19,5 минуты на площадке, набрав 14 очков и 2 передачи.
У защитника диагностировано растяжение. Эдвардс приступил к реабилитации.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Виртуса»
