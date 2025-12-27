0

«Нетс» подписали двусторонний контракт с форвардом Чейни Джонсоном

Чейни Джонсон присоединился к «Бруклину».

Последнее открытое место на двустороннем контракте в НБА оставалось у «Нетс». Его занял 23-летний форвард Чейни Джонсон (201 см).

Джонсон закончил выступление за Оберн в прошлом сезоне после двух лет в NCAA и отыграл 16 матчей в этом розыгрыше лиге развития за фарм-команду «Кливленда».

На его счету 12,8 очка, 5,3 подбора, 1,9 передачи, 1,4 перехвата и 1,2 блок-шота за 25,5 минуты в среднем.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NY Post
logoБруклин
переходы
logoНБА
G-лига
Чейни Джонсон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Минуты – лучший тренер для развития игрока». Нолан Траоре может получить больше времени в «Бруклине» после уверенной игры против «Торонто»
25 декабря, 17:26
«Шарлотт» подписал двусторонний контракт с Пи Джей Холлом
24 декабря, 17:12
27-летний форвард Малик Уильямс подписал двусторонний контракт с «Атлантой»
24 декабря, 09:25
Главные новости
Ти Джей Макконнелл и Джордан Уолш обменялись толчками и получили по техническому замечанию
9 минут назадВидео
Майлз Макбрайд может вернуться в состав «Никс» в матче с «Атлантой»
27 минут назад
Кавай Ленард: «Брук Лопес дал нам 9 «трешек»
сегодня, 13:53
Бывший центровой «Локомотива-Кубань» Андрей Мартюк пытался скрытно перейти в G-лигу этим летом
сегодня, 13:37
В НБА не верят, что Джонатан Куминга останется в «Голден Стэйт» после дедлайна
сегодня, 13:17
«Бакс», «Пистонс» и «Уорриорз» отрицают какие-либо переговоры с «Бруклином» по поводу Майкла Портера
сегодня, 13:05
Эрик Споэльстра: «Сегодня Никола Йович сделал следующий шаг – влиял на игру и приносил пользу, даже когда броски не идут»
сегодня, 12:39
«Майами» не впечатлило ни одно предложение «Лейкерс» по Эндрю Уиггинсу
сегодня, 12:15
«Милуоки» ожидает, что Яннис Адетокумбо вернется после травмы и сыграет против «Чикаго»
сегодня, 11:58
«Атланта» «очень заинтересована» в обмене Энтони Дэвиса, потенциальная сделка не будет включать Трэя Янга
сегодня, 11:10
Ко всем новостям
Последние новости
Разыгрывающий «Виртуса» Карсен Эдвардс получил растяжение правого голеностопа в игре против «Олимпиакоса»
2 минуты назад
Амар Алибегович тренируется с «Гранадой», но ожидает разрешения «Трапани Шарк» для официального дебюта за новый клуб
49 минут назад
«Бешикташ» провел встречу с Евролигой по поводу возможного выступления в турнире
сегодня, 14:12
ACB. «Ховентуд» сыграет с «Бреоганом», «Баскония» примет «Сан-Пабло Бургос» и другие матчи
сегодня, 12:40
Чемпионат Турции. «Тюрк Телеком» встретится с «Анадолу Эфесом», «Галатасарай» сыграет с «Трабзонспором» и другие матчи
сегодня, 09:00
Чемпионат Италии. «Тренто» примет «Удине»
сегодня, 09:04
Чемпионат Греции. АЕК сыграет с «Арисом», «Ираклис» встретится с «Паниониосом»
сегодня, 09:12
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» примет «Цедевиту-Олимпию», «Илирия» сыграет с «Веной»
сегодня, 09:21
Пилот Формулы-1 Пьер Гасли стал миноритарным владельцем «Виллербана»
сегодня, 11:33
Спенсер Динуидди покинул расположение «Баварии» и отправился в США по семейным обстоятельствам
сегодня, 11:21