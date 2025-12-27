«Нетс» подписали двусторонний контракт с форвардом Чейни Джонсоном

Чейни Джонсон присоединился к «Бруклину».

Последнее открытое место на двустороннем контракте в НБА оставалось у «Нетс». Его занял 23-летний форвард Чейни Джонсон (201 см).

Джонсон закончил выступление за Оберн в прошлом сезоне после двух лет в NCAA и отыграл 16 матчей в этом розыгрыше лиге развития за фарм-команду «Кливленда».

На его счету 12,8 очка, 5,3 подбора, 1,9 передачи, 1,4 перехвата и 1,2 блок-шота за 25,5 минуты в среднем.