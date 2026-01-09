Трэй Янг будет играть в «Вашингтоне» под номером «3», 11-й выведен из обращения в честь Элвина Хэйса
Трэй Янг выбрал 3-й номер для выступления за «Уизардс».
Разыгрывающий Трэй Янг официально перешел в «Вашингтон». 11-й номер, под которым баскетболист выступал в «Атланте», выведен из обращения в его новой команде в честь центрового Элвина Хэйса, завоевавшего для города единственный титул НБА в 1978 году.
Янг выбрал номер «3». Под ним выступал покинувший клуб в рамках этой же сделки защитник Си Джей Макколлум.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Грега Финберга
