Уровень проблем с конденсатом на арене «Чикаго» стал понятнее при подготовке к пятничному матчу «Блэкхокс»

«Юнайтед Центр» продолжает бороться с конденсатом.

Домашний матч «Буллз» против «Хит» был отменен из-за скользкого из-за влаги паркета «United Center». Сочетание температурных условий, инфрастуктуры арены и соседства с хоккейными «Блэкхокс» привело к образованию конденсата, с которым не смогли справиться сотрудники клуба.

Ситуация стала еще понятнее, когда стадион начал подготовку к пятничному хоккейному матчу против «Вашингтона».