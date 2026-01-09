Уровень проблем с конденсатом на арене «Чикаго» стал понятнее при подготовке к пятничному матчу «Блэкхокс»
«Юнайтед Центр» продолжает бороться с конденсатом.
Домашний матч «Буллз» против «Хит» был отменен из-за скользкого из-за влаги паркета «United Center». Сочетание температурных условий, инфрастуктуры арены и соседства с хоккейными «Блэкхокс» привело к образованию конденсата, с которым не смогли справиться сотрудники клуба.
Ситуация стала еще понятнее, когда стадион начал подготовку к пятничному хоккейному матчу против «Вашингтона».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Уэйна Дрехса
