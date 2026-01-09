«У них нет выхода. Все откладывается до межсезонья». В НБА не ждут действий от «Лейкерс»

В НБА критически относятся к возможности усиления «Лейкерс».

«Лейкерс» продолжают искать 3&D игрока, но в лиге не видят возможностей для улучшения состава команды.

У клуба осталось около 1,1 миллиона до первого потолка зарплат.

«У них все откладывается до межсезонья. Нет реальной возможности добавить что-то значимое к ростеру. Никакого выхода из ситуации.

Они сосредоточены на сохранении свободного места и стараются добиться улучшений, не затрагивая ядро состава. Трудно найти ходы, которые будут иметь смысл в таком положении», – рассудил менеджер западной команды в разговоре с ESPN.