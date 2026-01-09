Видео
Де′Андре Хантер дважды толкнул Руди Гобера, который чуть не уронил его на паркет

Гобер и Хантер поупражнялись в борьбе.

В одном из эпизодов матча между «Миннесотой» и «Кливлендом» центровой «Вулвс» Руди Гобер едва не повалил на паркет форварда «Кэвс» Де′Андре Хантера, схватив его за майку при борьбе за подбор.

Хантер решил ответить Гоберу, дважды толкнув его. По итогам эпизода оба игрока получили персональные и технические замечания.

Встреча закончилась победой «Миннесоты» (131:122), на счету Гобера 11 очков и 13 подборов, в активе Хантера 14 очков и 7 подборов.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: House of Highlights
