1

Джа Морэнт не просил «Мемфис» об обмене

«Гриззлис» не получали запрос об обмене от Джа Морэнта.

Репортер Дамайкл Коул подтвердил готовность «Мемфиса» обсуждать обмен разыгрывающего Джа Морэнта. Команда значительно изменила свой подход с прошлого сезона, когда генменеджер Зак Клейман четко заявлял, что организация не рассматривает такую возможность.

Морэнт отыграл 18 из 37 матчей в этом чемпионате и показывает худшие в карьере цифры по эффективности (eFG% - 42,9).

Коул уточнил, что сам игрок и его представители не обращались к команде с запросом на обмен, а его уход не является обязательной частью дальнейшей стратегии организации.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Memphis Commercial Appeal
