Джа Морэнт не просил «Мемфис» об обмене

«Гриззлис» не получали запрос об обмене от Джа Морэнта.

Репортер Дамайкл Коул подтвердил готовность «Мемфиса » обсуждать обмен разыгрывающего Джа Морэнта . Команда значительно изменила свой подход с прошлого сезона, когда генменеджер Зак Клейман четко заявлял, что организация не рассматривает такую возможность.

Морэнт отыграл 18 из 37 матчей в этом чемпионате и показывает худшие в карьере цифры по эффективности (eFG% - 42,9).

Коул уточнил, что сам игрок и его представители не обращались к команде с запросом на обмен, а его уход не является обязательной частью дальнейшей стратегии организации.