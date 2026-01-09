Тони Джекири присоединился к «Партизану», предпочтя его другому клубу Евролиги

Джекири получал предложение от «Анадолу Эфеса».

Новичок «Партизана » Тони Джекири , недавно покинувший московский ЦСКА, рассказал, что у него было несколько предложений от клубов Евролиги.

«Выбор стоял между «Партизаном» и «Анадолу Эфесом », с которым я тоже общался.

Я очень хотел вернуться в Евролигу. Я скучал по ней. Думаю, что мне еще есть что предложить. «Партизан» – большой клуб с потрясающими болельщиками. Когда я увидел сообщение от своего агента, я был счастлив», – рассказал центровой.

31-летний Джекири уже имеет опыт игры в Турции: в сезоне-2022/23 он выступал за «Фенербахче».

Дебютировать за «Партизан» центровой может уже сегодня в матче 21-го тура против «Барселоны».