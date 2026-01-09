«Мемфис» готов к обсуждению обмена Джа Морэнта в это трансферное окно
«Гриззлис» выставили Джа Морэнта на рынок обменов.
Инсайдер Шэмс Чарания сообщил, что «Мемфис» готов рассматривать предложения по обмену разыгрывающего Джа Морэнта в это трансферное окно.
Несколько команд выражают заинтересованность в звездном защитнике. По сообщению источников, «Гриззлис» будут отдавать предпочтение молодым игрокам и драфт-пикам.
Клуб рассматривает несколько направлений дальнейшего движения и готов к перестройке вокруг своей молодежи и форварда Джарена Джексона.
Команда не отказывается от варианта с дальнейшим сотрудничеством с Морэнтом, контракт которого рассчитан до конца сезона-2027/28.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
