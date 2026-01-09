«Мемфис» готов к обсуждению обмена Джа Морэнта в это трансферное окно

«Гриззлис» выставили Джа Морэнта на рынок обменов.

Инсайдер Шэмс Чарания сообщил, что «Мемфис » готов рассматривать предложения по обмену разыгрывающего Джа Морэнта в это трансферное окно.

Несколько команд выражают заинтересованность в звездном защитнике. По сообщению источников, «Гриззлис» будут отдавать предпочтение молодым игрокам и драфт-пикам.

Клуб рассматривает несколько направлений дальнейшего движения и готов к перестройке вокруг своей молодежи и форварда Джарена Джексона .

Команда не отказывается от варианта с дальнейшим сотрудничеством с Морэнтом, контракт которого рассчитан до конца сезона-2027/28.