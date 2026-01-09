Костас Адетокумбо проведет остаток сезона в аренде в «Арисе»

Костас Адетокумбо присоединился к «Арису».

«Олимпиакос » объявил о переходе форварда Костаса Адетокумбо в «Арис » на правах аренды. Брат звезды НБА Янниса Адетокумбо проведет в новой команде остаток текущего сезона.

Костас Адетокумбо присоединился к «Олимпиакосу» этим летом, но получил ограниченное игровое время, проведя всего 4 матча в Евролиге с показателями в 1,8 очка, 1,5 подбора и 1 передачу за 5,7 минуты в среднем.