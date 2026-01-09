  • Спортс
Тайлер Хирро отказался соревноваться с маскотом «Чикаго» в бросках с центра площадки, увидев попадание соперника с 1-й попытки

Хирро не захотел соревноваться б бросках с центра с талисманом «Буллс».

Во время паузы, возникшей перед началом матча между «Чикаго» и «Майами», маскот «Буллс» Бык Бенни предложил звездному защитнику «Хит» Тайлеру Хирро соревнование по броскам с центра площадки спиной к кольцу.

Бенни попал с первой же попытки, после чего Хирро предпочел отстраниться от продолжения.

Из-за конденсата на паркете в конечном итоге матч был перенесен.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница Heat Central в соцсети X
