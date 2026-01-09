«Гонка за MVP». Джейлен Браун поднялся на 3-е место, Брансон опустился на 7-ю строчку
«Бостон» выиграл 8 из 10 последних матчей и приблизился к «Никс», находящимся на 2-й строчке Востока. Джейлен Браун ведет за собой команду, лишившуюся целого ряда ключевых игроков, набирая 29,7 очка в среднем. Игра защитника в последних турах вывела его в Топ-3. Браун выбил из тройки лучших Луку Дончича и сможет подняться еще выше, если Никола Йокич не успеет вернуться в строй и сохранить технические шансы на индивидуальную награду.
Неудачное выступление «Нью-Йорка» (4 поражения в 5 матчах) не позволило разыгрывающему Джейлену Брансону остаться в верхней пятерке.
Топ-10 претендентов на MVP по версии NBA.com:
Никола Йокич («Денвер», место в последнем рейтинге – 1);
Шэй Гилджес-Александер («Оклахома», 2);
Джейлен Браун («Бостон», 7);
Лука Дончич («Лейкерс», 3);
Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио», 5);
Кейд Каннингем («Детройт», 6);
Джейлен Брансон («Нью-Йорк», 4);
Энтони Эдвардс («Миннесота», 8);
Тайриз Макси («Филадельфия», 9);
Кевин Дюрэнт («Хьюстон»).