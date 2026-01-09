15

«Гонка за MVP». Джейлен Браун поднялся на 3-е место, Брансон опустился на 7-ю строчку

НБА обновила рейтинга претендентов на награду MVP.

«Бостон» выиграл 8 из 10 последних матчей и приблизился к «Никс», находящимся на 2-й строчке Востока. Джейлен Браун ведет за собой команду, лишившуюся целого ряда ключевых игроков, набирая 29,7 очка в среднем. Игра защитника в последних турах вывела его в Топ-3. Браун выбил из тройки лучших Луку Дончича и сможет подняться еще выше, если Никола Йокич не успеет вернуться в строй и сохранить технические шансы на индивидуальную награду.

Неудачное выступление «Нью-Йорка» (4 поражения в 5 матчах) не позволило разыгрывающему Джейлену Брансону остаться в верхней пятерке.

Топ-10 претендентов на MVP по версии NBA.com:

  1. Никола ЙокичДенвер», место в последнем рейтинге – 1);

  2. Шэй Гилджес-АлександерОклахома», 2);

  3. Джейлен Браун («Бостон», 7);

  4. Лука ДончичЛейкерс», 3);

  5. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио», 5);

  6. Кейд Каннингем («Детройт», 6);

  7. Джейлен БрансонНью-Йорк», 4);

  8. Энтони Эдвардс («Миннесота», 8);

  9. Тайриз Макси («Филадельфия», 9);

  10. Кевин Дюрэнт («Хьюстон»).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
