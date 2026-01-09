Кеннет Фарид: «Йокич придает большое значение баскетболу, хоть и говорят, что его заботят только лошади. Безусловно лучший игрок мира»

Кеннет Фарид рассказал о своих впечатлениях от игры с Йокичем.

Американский форвард Кеннет Фарид выступал вместе с центровым Николой Йокичем в его ранние годы в «Денвере ». Данк Фарида с дальней передачи помог сербу оформить первый трипл-дабл в его карьере.

«Был так горд тем моментом. Я знал, что он будет особенным из-за его старания. Того, что не остается в записях, что другие не видят. Он придает большое значение баскетболу, хоть люди и думают, что его заботят только лошади. Нет, его работа над игрой отражает его отношение.

Это было видно каждый день на тренировках. Как он оттачивал свое мастерство, передачи, броски. Он уже отлично пасовал, но работал над мелочами, чтобы стать еще лучше. Вокруг него оказались нужные люди, учителя.

Был очень рад его успехам. Знал, что он поедет на Матч всех звезд. Но награды MVP? Титул? Не думал, что перстень достанется ему вместе со званиями самого ценного игрока и всем прочим.

Его интеллект разыгрывающего всегда был на первом плане. Он в первую очередь распасовщик. И безусловно лучший игрок в мире», – заключил Фарид.