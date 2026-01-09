Winline Basket Cup. ЦСКА победил «Мегу» в гостях
Сегодня прошел один матч в рамках Winline Basket Cup.
Российский ЦСКА справился в Белграде с сербской «Мегой».
Групповой этап
Группа А
Мега – ЦСКА – 70:98 (17:26, 13:19, 20:22, 20:31)
МЕГА: Маркович (12), Люк (10)
ЦСКА: Чадов (18), Руженцев (16), Тримбл (14), Ухов (12 + 5 подборов + 6 передач), Жан-Шарль (10 + 6 подборов)
9 января. 20.00
Положение команд: ЦСКА – 3-1, Бетсити Парма – 2-1, Мега – 2-2, Локомотив-Кубань – 0-3.
Группа Б
Положение команд: УНИКС – 2-0, Зенит – 3-1, Уралмаш – 1-2, Игокеа – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
