5

Winline Basket Cup. ЦСКА победил «Мегу» в гостях

Сегодня прошел один матч в рамках Winline Basket Cup.

Российский ЦСКА справился в Белграде с сербской «Мегой».

Winline Basket Cup

Групповой этап

Группа А

Мега – ЦСКА – 70:98 (17:26, 13:19, 20:22, 20:31)

МЕГА: Маркович (12), Люк (10)

ЦСКА: Чадов (18), Руженцев (16), Тримбл (14), Ухов (12 + 5 подборов + 6 передач), Жан-Шарль (10 + 6 подборов)

9 января. 20.00

Положение команд: ЦСКА – 3-1, Бетсити Парма – 2-1, Мега – 2-2, Локомотив-Кубань – 0-3.

Группа Б

Положение команд: УНИКС – 2-0, Зенит – 3-1, Уралмаш – 1-2, Игокеа – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoWinline Basket Cup
logoЦСКА
logoМега
