Менеджер НБА об обмене Трэя Янга: «В нынешнем баскетболе невысоким разыгрывающим тяжело быть действительно полезными»
ESPN узнал мнения в НБА об обмене Трэя Янга. В лиге считают, что от сделки выиграла «Атланта», которая избавилась от слишком дорогого игрока на одной из самых глубоких в лиге позиций.
«Понимаю, почему «Вашингтон» внимательно отнесся к этой возможности. Но на месте «Уизардс» я бы предпочел просто продолжать сливать, и в итоге все само собой разрешилось бы. Не понимаю, зачем им это понадобилось», – заявил скаут с Востока НБА.
«Набирать очки сейчас очень легко. Худшая команда в лиге легко может добиться показателя в 115. В нынешнем баскетболе невысоким разыгрывающим тяжело быть действительно полезными», – заключил менеджер команды с Запада.
«По сути получился трехсторонний обмен с «Новым Орлеаном», которому достался Джордан Пул. Если бы эти переходы случились летом, к «Атланте» были бы вопросы. Но с учетом хода сезона и созидательной игры Джейлена Джонсона, все выглядит разумным», – рассудил менеджер с Востока.