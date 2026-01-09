Менеджер НБА об обмене Трэя Янга: «В нынешнем баскетболе невысоким разыгрывающим тяжело быть действительно полезными»

В НБА критически оценивают действия «Вашингтона».

ESPN узнал мнения в НБА об обмене Трэя Янга . В лиге считают, что от сделки выиграла «Атланта », которая избавилась от слишком дорогого игрока на одной из самых глубоких в лиге позиций.

«Понимаю, почему «Вашингтон» внимательно отнесся к этой возможности. Но на месте «Уизардс» я бы предпочел просто продолжать сливать, и в итоге все само собой разрешилось бы. Не понимаю, зачем им это понадобилось», – заявил скаут с Востока НБА.

«Набирать очки сейчас очень легко. Худшая команда в лиге легко может добиться показателя в 115. В нынешнем баскетболе невысоким разыгрывающим тяжело быть действительно полезными», – заключил менеджер команды с Запада.

«По сути получился трехсторонний обмен с «Новым Орлеаном », которому достался Джордан Пул . Если бы эти переходы случились летом, к «Атланте» были бы вопросы. Но с учетом хода сезона и созидательной игры Джейлена Джонсона , все выглядит разумным», – рассудил менеджер с Востока.