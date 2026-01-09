  • Спортс
«Бостон» вернулся, начинаем следить за состоянием Тейтума». Кирк Голдсберри обновил график эффективности клубов НБА

Аналитик Кирк Голдсберри выложил новый график эффективности клубов НБА.

Среди наблюдений Кирка Голдсберри по 10 последним матчам регулярного сезона НБА:

  1. «Бостон» вернулся!

  2. Начинаем следить за состоянием Тейтума.

  3. «Денвер» нулевой в защите.

  4. «Детройт» – наоборот.

  5. «Никс», с вами все в порядке?

  6. «Лейкерс», как насчет хотя бы посредственного уровня?

  7. У «Финикса» лучшая разница очков на Западе.

  8. «Тандер», видимо, в эмо-фазе.

  9. «Клипперс» идут вверх.

  10. «Кливленд» начал оживать.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети аналитика Кирка Голдсберри
