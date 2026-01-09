«Сакраменто» остался единственным претендентом на Джонатана Кумингу на рынке обменов
В лиге считали, что «Уорриорз» непременно избавятся от форварда Джонатана Куминги после 15 января, когда он станет доступным для обмена. Инсайдер Энтони Слэйтер сообщил, что игрок может все же остаться в команде в этом сезоне.
Платформа NBC Sports заявила о возможных причинах изменения ситуации. По их информации, «Сакраменто» остался единственной командой, интересующейся обменом игрока. «Кингз» готовы расстаться со своими ветеранами и начать перестройку.
Остальные 28 клубов не участвуют в переговорах.
«Надеюсь, Куминга найдет свой путь. Но могу сказать точно, что никто в лиге не понимает его ситуацию. Потому что сами «Уорриорз» ее не понимают», – поделился скаут одной из команд.
«У парня тяжелая ситуация. Он хороший пацан, но в сложной обстановке. «Голден Стэйт» перепробовал все, что мог, но ничего не сработало», – рассудил бывший игрок, работающий в лиге.