«Сакраменто» остался единственным претендентом на Джонатана Кумингу на рынке обменов

Интерес к Джонатану Куминге в НБА упал до минимального уровня.

В лиге считали, что «Уорриорз» непременно избавятся от форварда Джонатана Куминги после 15 января, когда он станет доступным для обмена. Инсайдер Энтони Слэйтер сообщил , что игрок может все же остаться в команде в этом сезоне.

Платформа NBC Sports заявила о возможных причинах изменения ситуации. По их информации, «Сакраменто » остался единственной командой, интересующейся обменом игрока. «Кингз» готовы расстаться со своими ветеранами и начать перестройку.

Остальные 28 клубов не участвуют в переговорах.

«Надеюсь, Куминга найдет свой путь. Но могу сказать точно, что никто в лиге не понимает его ситуацию. Потому что сами «Уорриорз» ее не понимают», – поделился скаут одной из команд.

«У парня тяжелая ситуация. Он хороший пацан, но в сложной обстановке. «Голден Стэйт » перепробовал все, что мог, но ничего не сработало», – рассудил бывший игрок, работающий в лиге.