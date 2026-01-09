«Париж» претендует на постоянное место «Виллербана» в Евролиге
«Париж» хочет укрепить свои позиции в Евролиге.
«Париж» хочет приобрести статус постоянного участника и долевого владельца Евролиги за счет «Виллербана». Клуб Тони Паркера нацелен на сотрудничество с НБА и собирается перейти в Лигу чемпионов ФИБА в следующем сезоне. «Париж» работает над тем, чтобы заполучить его место в главном европейском клубном турнире.
Ранее соперником французской команды считали турецкий «Бешикташ», но турецкая организация опровергла слухи о подобной инициативе со своей стороны.
В связи с этой возможностью «Париж» пока воздерживается от переговоров по коалиции с другими непостоянными участниками Евролиги, но может вернуться к этому вопросу в случае неудачи.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости