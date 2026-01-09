34-летний американский разыгрывающий Уилл Черри присоединился к «Бурку»

«Бурк» подписал Уилла Черри.

34-летний американский разыгрывающий Уилл Черри (185 см) поможет французскому «Бурку » в плей-офф Еврокубка.

Черри не был выбран на драфте-2013 НБА и отыграл всего 8 матчей в американской лиге за «Кливленд» в сезоне-2014/15.

После этого защитник выступал в Европе, Азии и Южной Америке. Последний сезон он провел в Венесуэле, набирая 13,3 очка, 4,1 подбора и 4,1 передачи в среднем.