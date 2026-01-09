  • Спортс
Томислав Томович: «Знаю, что в «Локомотиве» выстроена одна из лучших в России программ по работе с молодежью»

Томович готов задействовать молодых игроков.

Новый главный тренер «Локомотива-Кубань» Томислав Томович выразил готовность давать игровое время молодым баскетболистам.

«У меня с этим никаких проблем, мне, наоборот, это нравится. Я ведь работал в «Меге» – клубе с такой же стратегией. Молодежь дает команде отличную энергию. Может, не всегда они принимают правильные решения, но гарантированно оставляют на площадке свое сердце. Я знаю, что в «Локомотиве» выстроена одна из лучших в России программ по работе с молодежью, и с нетерпением жду возможности познакомиться с юными талантами из клубной Академии.

Молодежный тренировочный центр «Локомотива» – восхитительный комплекс! Залы, условия – все одно из лучших среди того, что мне доводилось видеть в своей жизни. Клуб, который столько инвестирует в подготовку резерва, может уверенно смотреть в будущее», – сказал тренер.

Томович уже провел первую тренировку с новой командой, а также посмотрел матч против «Уралмаша» в качестве зрителя.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт «Локомотива-Кубань»
