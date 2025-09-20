Фото
Форвард «Атланты» Наз Хиллмон стала «Лучшей шестой» сезона-2025 женской НБА

Женская НБА назвала «Лучшего шестого» игрока.

Награду получила форвард Наз Хиллмон из «Атланты».

Хиллмон была выбрана 15-й на драфте-2022 и провела 4-й сезон в лиге.

В этой «регулярке» она набирала 8,6 очка, 6,2 подбора и 2,4 передачи за 25,5 минуты в среднем. Хиллмон начала 27 из 44 игр сезона со скамейки запасных.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети WNBA communications
Наз Хиллмон
logoженская НБА
logoАтланта жен
