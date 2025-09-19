0

ESPN планирует сохранить «Inside the NBA» в прежнем полноценном формате

ESPN поделился планами на знаменитое шоу.

«Наша цель, приблизиться так близко к прежнему виду, как только возможно. Нашей стандартной процедурой было быстро переходить на SportsCenter. В сезоне будут 200-300 дней вещания, останется место и для этого.

Но зрители получат то шоу «Inside the NBA», которое они полюбили. Его будут снимать те же люди в той же студии в Атланте. Изменится только логотип. Это нам и нужно.

Дадим парням свободу действовать в своем ритме», – заявил президент сетки вещания телеканала Берк Магнус.

Шоу начнется с открытием сезона, но будет поставлено на паузу до Рождества, после чего количество появлений будет увеличиваться и станет постоянным в плей-офф. Ведущие будут выходить в эфир до, во время и после игр, получив нужное время для своего формата.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
телевидение
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА занимается разработкой 3D-трансляций через очки виртуальной реальности
сегодня, 17:10
NBC хочет предоставлять зрителям оперативную информацию с командных совещаний во время матчей НБА
217 сентября, 07:02
Виктор Вембаньяма стал прообразом для героя мультипликационного проекта «Alien Dunk»
317 сентября, 06:25Фото
Главные новости
Дрэймонд Грин жестко сыграл против китайского фаната, вышедшего на паркет в майке Джордана Пула
4 минуты назадВидео
Женская НБА. Первый раунд плей-офф. «Финикс» и «Нью-Йорк» разыграют последнее место в полуфинале
119 минут назад
Тайлер Хирро пропустит около 8 недель в результате успешной операции на голеностопе
43 минуты назад
Эргин Атаман: «Панатинаикос» может выставить два состава уровня «Финала четырех» Евролиги»
58 минут назад
Кевин Дюрэнт вернул доступ к своему криптокошельку и, предположительно, мог получить 180-кратную прибыль от активов
5сегодня, 19:46
Агент Джонатана Куминги: «Кингз» были готовы дать ему свободу. Именно ему придется жертвовать в «Уорриорз»
3сегодня, 18:59
Тайриз Халибертон: «Терпеть не мог прозвище «Хали». Теперь так называются мои кроссовки. Соцсети не победить»
сегодня, 18:55Фото
Роб Пелинка: «Выступление Луки Дончича на Евробаскете доказало, что он претендует на звание лучшего игрока планеты»
1сегодня, 18:46
Ник Калатес может усилить заднюю линию «Олимпиакоса» после травмы Кинана Эванса
3сегодня, 18:18
«Валенсия» лишилась трех игроков, включая Жана Монтеро, из-за травм перед стартом Евролиги
сегодня, 17:38
Ко всем новостям
Последние новости
24-летний форвард Джейлен Бриджес пройдет просмотр в «Бостоне»
сегодня, 19:30
Кендалл Браун поборется за место на двустороннем контракте на сборах «Селтикс»
сегодня, 18:29
«Самара» рассмотрит вариант аренды Александра Летино
сегодня, 18:08
Евролига хочет привлечь 100 миллионов зрителей на Ближнем Востоке и в Северной Африке через Дубай
1сегодня, 17:55
«Бруклин» подписал контракт с лидером G-лиги по передачам Юри Коллинзом
сегодня, 16:30
Деннис Смит имеет минимальные шансы на место в составе «Мэверикс»
2сегодня, 13:45
Деджонте Мюррэй отправил 600 долларов фанату, чтобы помочь ему начать бизнес по стрижке газонов
1сегодня, 12:03
Шарунас Ясикявичюс: «Нам нужно забыть о прошлом сезоне. Трофей уже в музее и останется там»
сегодня, 11:44
Лука Дончич встретился с Яо Мином
1сегодня, 11:07Фото
«С Каримом я не сяду, он, наверное, книжки читает». Джефф Тиг выбрал себе соседей для 12-часового перелета
8сегодня, 10:44