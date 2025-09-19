ESPN планирует сохранить «Inside the NBA» в прежнем полноценном формате

ESPN поделился планами на знаменитое шоу.

«Наша цель, приблизиться так близко к прежнему виду, как только возможно. Нашей стандартной процедурой было быстро переходить на SportsCenter. В сезоне будут 200-300 дней вещания, останется место и для этого.

Но зрители получат то шоу «Inside the NBA», которое они полюбили. Его будут снимать те же люди в той же студии в Атланте. Изменится только логотип. Это нам и нужно.

Дадим парням свободу действовать в своем ритме», – заявил президент сетки вещания телеканала Берк Магнус.

Шоу начнется с открытием сезона, но будет поставлено на паузу до Рождества, после чего количество появлений будет увеличиваться и станет постоянным в плей-офф. Ведущие будут выходить в эфир до, во время и после игр, получив нужное время для своего формата.