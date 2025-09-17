NBC хочет предоставлять зрителям оперативную информацию с командных совещаний во время матчей НБА
NBC планирует подслушивать разговоры тренеров и игроков.
Телеканал, который вернул себе право на трансляции с сезона-2025/26, хочет разместить своих аналитиков рядом со скамейками команд. Ведущие должны будут подслушивать совещания во время матчей и предоставлять зрителям оперативную информацию о них.
Канал ориентируется на опыт «Inside the Glass» со своих хоккейных трансляций.
