Марио Чалмерс: «Хочу, чтобы в следующем сезоне в НБА был новый чемпион»

Марио Чалмерс заявил, что будет болеть против «Оклахомы» в новом сезоне.

«Буду честен, меня можно отнести к хейтерам «Тандер». Я не хочу, чтобы они снова победили.

Все из-за неудачной ставки? Да нет же. Просто там маленький рынок. Все это не очень полезно с точки зрения бизнеса. Да, они лучшая команда. У них есть все. Но нам нужно, чтобы победила команда из большого города», – считает Чалмерс .