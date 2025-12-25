Кэмерон Джонсон пропустит от 4 до 6 недель

Форвард «Денвера» Кэмерон Джонсон выбыл на срок от 4 до 6 недель.

По информации инсайдера ESPN Шэмса Чарании, форвард «Денвера » Кэмерона Джонсона , травмировавший колено в матче с «Далласом» , пропустит от 4 до 6 недель.

В настоящее время «Наггетс» остались без трех игроков стартового состава: помимо Джонсона, также выбыли Аарон Гордон (задняя поверхность бедра) и Кристиан Браун (голеностоп).

До этого повреждения Джонсон успел сыграть 28 матчей в текущем сезоне, набирая в среднем 11,7 очка, 3,6 подбора и 2,4 передачи при 42,9% реализации трехочковых.