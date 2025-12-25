3

Кэмерон Джонсон пропустит от 4 до 6 недель

Форвард «Денвера» Кэмерон Джонсон выбыл на срок от 4 до 6 недель.

По информации инсайдера ESPN Шэмса Чарании, форвард «Денвера» Кэмерона Джонсона, травмировавший колено в матче с «Далласом», пропустит от 4 до 6 недель.

В настоящее время «Наггетс» остались без трех игроков стартового состава: помимо Джонсона, также выбыли Аарон Гордон (задняя поверхность бедра) и Кристиан Браун (голеностоп).

До этого повреждения Джонсон успел сыграть 28 матчей в текущем сезоне, набирая в среднем 11,7 очка, 3,6 подбора и 2,4 передачи при 42,9% реализации трехочковых.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Шэмса Чарании
logoДенвер
травмы
logoНБА
Шэмс Чарания
logoКэмерон Джонсон
logoКристиан Браун
logoАарон Гордон
