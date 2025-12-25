  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • 11 очков Тайлера Колека в 4-й четверти помогли «Никс» оформить исторический камбэк в матче против «Кливленда»
Видео
8

11 очков Тайлера Колека в 4-й четверти помогли «Никс» оформить исторический камбэк в матче против «Кливленда»

«Нью-Йорк» отыграл отставание в 17 очков в 4-й четверти матча с «Кливлендом».

«Нью-Йорк» подарили своим болельщикам настоящий рождественский подарок, совершив невероятный камбэк в матче против «Кливленда». Победа состоялась во многом благодаря защитнику Тайлеру Колеку.

24-летний баскетболист набрал 16 очков, отдал 9 передач и реализовал 4 трехочковых броска. При этом 11 из своих 16 очков он набрал именно в 4-й четверти, когда «Никс» отыгрывали отставание в 17 очков.

Этот камбэк стал третьим самым крупным в истории рождественских матчей НБА за время ведения подробной статистики (с 1997 года).

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Youtube-канал НБА
logoНью-Йорк
logoКливленд
logoНБА
logoТайлер Колек
logoБаскетбол - видео
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. 56+16+15 Николы Йокича позволили «Денверу» одолеть «Миннесоту» в овертайме, 26 очков Амена Томпсона помогли «Хьюстону» разгромить «Лейкерс» и другие результаты
сегодня, 06:53
Кармело Энтони о нежелании «Никс» поднимать баннер Кубка НБА: «Когда-нибудь этот турнир приобретет значимость. Стоит ценить свои победы»
вчера, 06:20
Кармело Энтони: «Искренне верю, что у «Никс» есть реальные шансы на чемпионство»
вчера, 05:53
Главные новости
Шакил О’Нил разнес экран в студии ESPN
19 минут назадВидео
Кендрик Перкинс: «Почему «Лейкерс» не выкладываются на площадке? Они не слушают и не уважают Джей Джей Редика»
33 минуты назад
«Бруклин» научился защищаться. Йокич – MVP». Кирк Голдсберри обновил график эффективности клубов НБА
40 минут назадФото
Кевин О’Коннор: «Лейкерс» точно не избежать обменов»
48 минут назад
Кендрик Перкинс: «Не ожидал, что кто-то сможет так унизить «Тандер»
сегодня, 13:59
Джейк Ларэвиа: «В «Лейкерс» сейчас разлад»
сегодня, 13:56
Кендрик Перкинс: «Никола Йокич – самый мастеровитый центровой всех времен и член первой исторической сборной белых парней»
сегодня, 13:48
Кендрик Перкинс: «Лука Дончич не упирался в защите и вернулся к постоянным жалобам арбитрам»
сегодня, 13:25
Виктор Вембаньяма: «Это как серия плей-офф. Мы выиграли у «Тандер» 3 раза, многое выяснили в тактическом плане»
сегодня, 13:14
Евролига. «Монако» примет «Реал», «Виртус» сыграет с «Олимпиакосом»
сегодня, 13:00
Ко всем новостям
Последние новости
8 игроков «Панатинаикоса» выбыли из строя из-за гриппа, матч с «Марусси», скорее всего, будет перенесен
33 минуты назад
Адриатическая лига. «Будучность» встретится с «Мегой», «Дубай» примет КРКА
сегодня, 13:00
Чемпионат Турции. «Тофаш» сыграет с «Бахчешехиром»
сегодня, 13:00
Чемпионат Франции. «Нантер» примет «Париж», «Бурк» встретится с «Виллербаном» и другие матчи
сегодня, 13:00
Антон Юдин о поражении от ЦСКА: «Опять дали слишком много свободы Мело Тримблу»
вчера, 21:12
Йовица Арсич после поражения от «Пармы»: «Нам нужно было выходить на площадку с большей энергией»
вчера, 17:51
Евгений Пашутин после победы над «Енисеем»: «Мы проигрывали подбор. В этом аспекте нам нужно добавлять»
вчера, 17:38
«Минуты – лучший тренер для развития игрока». Нолан Траоре может получить больше времени в «Бруклине» после уверенной игры против «Торонто»
вчера, 17:26
Антон Юдин перед матчем с ЦСКА: «У нас есть все шансы на выход из группы. Наша задача – победа в этой конкретной игре»
вчера, 15:26
Мацей Лампе: «В «Химках» я подписал трехлетний контракт на 9 миллионов – самый большой для игроков моего возраста»
вчера, 15:09