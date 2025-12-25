11 очков Тайлера Колека в 4-й четверти помогли «Никс» оформить исторический камбэк в матче против «Кливленда»
«Нью-Йорк» отыграл отставание в 17 очков в 4-й четверти матча с «Кливлендом».
«Нью-Йорк» подарили своим болельщикам настоящий рождественский подарок, совершив невероятный камбэк в матче против «Кливленда». Победа состоялась во многом благодаря защитнику Тайлеру Колеку.
24-летний баскетболист набрал 16 очков, отдал 9 передач и реализовал 4 трехочковых броска. При этом 11 из своих 16 очков он набрал именно в 4-й четверти, когда «Никс» отыгрывали отставание в 17 очков.
Этот камбэк стал третьим самым крупным в истории рождественских матчей НБА за время ведения подробной статистики (с 1997 года).
