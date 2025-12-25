«Молитвы, печаль и ощущение хрупкости жизни». Виктор Вембаньяма описал свои чувства после того, как узнал о диагнозе «тромбоз»

Серьезный диагноз заставил Виктора Вембаньяму пересмотреть жизненные приоритеты.

Центровой «Сан‑Антонио» Виктор Вембаньяма в интервью с Маликой Эндрюс рассказал об одном из самых пугающих эпизодов в своей жизни – моменте, когда ему поставили диагноз «тромбоз глубоких вен».

«Скоро исполнится год с того момента, как я узнал о диагнозе. И это были пять минут полного срыва: молитвы, печаль и ощущение хрупкости жизни.

Внезапно баскетбол перестал быть моим главным приоритетом. В такие моменты нужно быстро принимать меры и делать выбор. Это лучший пример того, что жизнь коротка, карьера коротка – и все может закончиться вот так, мгновенно. Нельзя терять время», – поделился французский баскетболист.

В феврале 2025 года Виктору Вембаньяме диагностировали тромбоз глубоких вен – из‑за этого он пропустил большую часть прошлого сезона.