  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Молитвы, печаль и ощущение хрупкости жизни». Виктор Вембаньяма описал свои чувства после того, как узнал о диагнозе «тромбоз»
2

«Молитвы, печаль и ощущение хрупкости жизни». Виктор Вембаньяма описал свои чувства после того, как узнал о диагнозе «тромбоз»

Серьезный диагноз заставил Виктора Вембаньяму пересмотреть жизненные приоритеты.

Центровой «Сан‑Антонио» Виктор Вембаньяма в интервью с Маликой Эндрюс рассказал об одном из самых пугающих эпизодов в своей жизни – моменте, когда ему поставили диагноз «тромбоз глубоких вен».

«Скоро исполнится год с того момента, как я узнал о диагнозе. И это были пять минут полного срыва: молитвы, печаль и ощущение хрупкости жизни.

Внезапно баскетбол перестал быть моим главным приоритетом. В такие моменты нужно быстро принимать меры и делать выбор. Это лучший пример того, что жизнь коротка, карьера коротка – и все может закончиться вот так, мгновенно. Нельзя терять время», – поделился французский баскетболист.

В феврале 2025 года Виктору Вембаньяме диагностировали тромбоз глубоких вен – из‑за этого он пропустил большую часть прошлого сезона.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница Legion Hoops в соцсети Х
logoВиктор Вембаньяма
logoНБА
logoСан-Антонио
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
7 разных игроков «Сперс» лидировали по результативности в 7 матчах победной серии клуба
вчера, 09:15Фото
Чет Холмгрен: «Не думаю, что мы с Вембаньямой когда-либо обменивались хоть одной полной фразой»
вчера, 05:36
Виктор Вембаньяма: «Было бы странно назвать себя принципиальными соперниками «Тандер», такое случается только само собой»
24 декабря, 12:04
Главные новости
Шакил О’Нил разнес экран в студии ESPN
19 минут назадВидео
Кендрик Перкинс: «Почему «Лейкерс» не выкладываются на площадке? Они не слушают и не уважают Джей Джей Редика»
33 минуты назад
«Бруклин» научился защищаться. Йокич – MVP». Кирк Голдсберри обновил график эффективности клубов НБА
40 минут назадФото
Кевин О’Коннор: «Лейкерс» точно не избежать обменов»
48 минут назад
Кендрик Перкинс: «Не ожидал, что кто-то сможет так унизить «Тандер»
сегодня, 13:59
Джейк Ларэвиа: «В «Лейкерс» сейчас разлад»
сегодня, 13:56
Кендрик Перкинс: «Никола Йокич – самый мастеровитый центровой всех времен и член первой исторической сборной белых парней»
сегодня, 13:48
Кендрик Перкинс: «Лука Дончич не упирался в защите и вернулся к постоянным жалобам арбитрам»
сегодня, 13:25
Виктор Вембаньяма: «Это как серия плей-офф. Мы выиграли у «Тандер» 3 раза, многое выяснили в тактическом плане»
сегодня, 13:14
Евролига. «Монако» примет «Реал», «Виртус» сыграет с «Олимпиакосом»
сегодня, 13:00
Ко всем новостям
Последние новости
8 игроков «Панатинаикоса» выбыли из строя из-за гриппа, матч с «Марусси», скорее всего, будет перенесен
33 минуты назад
Адриатическая лига. «Будучность» встретится с «Мегой», «Дубай» примет КРКА
сегодня, 13:00
Чемпионат Турции. «Тофаш» сыграет с «Бахчешехиром»
сегодня, 13:00
Чемпионат Франции. «Нантер» примет «Париж», «Бурк» встретится с «Виллербаном» и другие матчи
сегодня, 13:00
Антон Юдин о поражении от ЦСКА: «Опять дали слишком много свободы Мело Тримблу»
вчера, 21:12
Йовица Арсич после поражения от «Пармы»: «Нам нужно было выходить на площадку с большей энергией»
вчера, 17:51
Евгений Пашутин после победы над «Енисеем»: «Мы проигрывали подбор. В этом аспекте нам нужно добавлять»
вчера, 17:38
«Минуты – лучший тренер для развития игрока». Нолан Траоре может получить больше времени в «Бруклине» после уверенной игры против «Торонто»
вчера, 17:26
Антон Юдин перед матчем с ЦСКА: «У нас есть все шансы на выход из группы. Наша задача – победа в этой конкретной игре»
вчера, 15:26
Мацей Лампе: «В «Химках» я подписал трехлетний контракт на 9 миллионов – самый большой для игроков моего возраста»
вчера, 15:09