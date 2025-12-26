19

Стив Керр: «Мы уже не «Уорриорз‑2017». Мы – угасающая династия»

Текущий сезон для «Голден Стэйт» складывается непросто – команда идет на 8-м месте Западной конференции с результатом 15-15, что далеко от ожиданий. На этом фоне главный тренер команды Стив Керр сделал откровенное заявление о нынешнем статусе команды.

«Для меня как для тренера самое важное сейчас – чтобы ребята осознали: в борьбе есть своя красота. Есть красота в том, чего мы пытаемся добиться прямо сейчас.

Мы уже не «Уорриорз‑2017», доминировавшие в лиге. Мы – угасающая династия. Мы это знаем. Все это знают… Мы понимаем, на каком этапе находимся. Нам нужно осознать, кто мы есть, понять, что для нас реально достижимо, и научиться гордиться этой борьбой – потому что это часть жизни», – сказал Керр.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети обозревателя «Голден Стэйт» Дэнни Эмермана
