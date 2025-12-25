8

Джон Уолл об обмене из «Вашингтона»: «Это было чертовски тяжело. Я хотел выиграть здесь титул»

Джон Уолл рассказал, насколько болезненно пережил обмен из «Вашингтона».

Джон Уолл стал гостем подкаста The Pivot и рассказал о своей карьере. Вспоминая обмен из «Вашингтон», Уолл признался, что был раздавлен этим решением клуба. Ему было особенно тяжело, потому что в тот момент он как раз восстанавливался после тяжелейшей травмы, пропустив более двух лет, и мечтал лишь об одном – снова выйти на паркет в форме «Уизардс» перед родными болельщиками.

«Я не идеален. Оглядываясь назад, думаю: процентов на 50 виноват я сам. Но остальные 50 % – это мысли: «Черт! Почему так? Хоть дайте мне отыграть здесь еще один год, а потом обменивайте, если хотите. Дайте мне шанс снова сыграть перед этими болельщиками».

Это единственное, чего мне по‑настоящему хотелось. Но этого не случилось. Впрочем, я принимаю ответственность за свои действия и ошибки – поначалу с этим тяжело смириться.

Больше всего меня ранило вот что… Я хотел играть в этом городе за одну команду, выиграть здесь титул, стать чемпионом. Многие удивились, когда я пришел на арену, чтобы со всеми попрощаться.

Это было чертовски тяжело. Вашингтон – это все, что я знал с детства, здесь я вырос… Я играл даже с травмами, с которыми, наверное, не стоило выходить на площадку. Я отдал все, что у меня было», – поделился пятикратный участник Матча всех звезд.

«Вашингтон» обменял Джона Уолла в «Хьюстон» в 2020 году. В августе 2025 года баскетболист объявил о завершении карьеры.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: подкаст The Pivot
