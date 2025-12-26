0

Антон Юдин о поражении от ЦСКА: «Опять дали слишком много свободы Мело Тримблу»

Антон Юдин о поражении от ЦСКА: Опять дали слишком много свободы Мело Тримблу.

«Локомотив-Кубань» вновь не смог одолеть ЦСКА, проиграв в матче внутрисезонного Кубка Лиги Единой лиги ВТБ со счетом 81:89. После игры главный тренер краснодарцев Антон Юдин проанализировал причины неудачи.

«По игре могу сказать, что начали очень хорошо, много вещей получалось на обеих сторонах площадки, но в последние 5 минут второй четверти застряли в нападении, не могли попасть свои броски и опять дали слишком много свободы Мело Тримблу, который регулярно становится для нас большой проблемой. Этот отрезок в итоге сильно повлиял на итоговый результат.

Шансы в конце были, но мы ими не воспользовались. Но ключевыми, повторюсь, были те пять минут во второй четверти. Я сказал команде, что большую часть матча мы играли достаточно хорошо. Но чтобы побеждать команды, которые находятся наверху турнирной таблицы, нужно показывать такую игру на протяжении всех 40 минут и не проваливаться так сильно в отдельные отрезки», – заявил Юдин.

Это уже третье поражение «Локомотива» от ЦСКА в текущем сезоне. Ранее армейцы обыгрывали «Локо» в матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети «Локомотива-Кубань»
logoЛокомотив-Кубань
logoЕдиная лига ВТБ
Мело Тримбл
Антон Юдин
logoЦСКА
logoWinline Basket Cup
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Winline Basket Cup. 27 очков Мело Тримбла помогли ЦСКА обыграть «Локомотив-Кубань»
вчера, 19:27
Антон Юдин перед матчем с ЦСКА: «У нас есть все шансы на выход из группы. Наша задача – победа в этой конкретной игре»
вчера, 15:26
Кирилл Елатонцев прибыл в США для выступлений в студенческой лиге NCAA
24 декабря, 20:17
Главные новости
Шакил О’Нил разнес экран в студии ESPN
19 минут назадВидео
Кендрик Перкинс: «Почему «Лейкерс» не выкладываются на площадке? Они не слушают и не уважают Джей Джей Редика»
33 минуты назад
«Бруклин» научился защищаться. Йокич – MVP». Кирк Голдсберри обновил график эффективности клубов НБА
40 минут назадФото
Кевин О’Коннор: «Лейкерс» точно не избежать обменов»
48 минут назад
Кендрик Перкинс: «Не ожидал, что кто-то сможет так унизить «Тандер»
сегодня, 13:59
Джейк Ларэвиа: «В «Лейкерс» сейчас разлад»
сегодня, 13:56
Кендрик Перкинс: «Никола Йокич – самый мастеровитый центровой всех времен и член первой исторической сборной белых парней»
сегодня, 13:48
Кендрик Перкинс: «Лука Дончич не упирался в защите и вернулся к постоянным жалобам арбитрам»
сегодня, 13:25
Виктор Вембаньяма: «Это как серия плей-офф. Мы выиграли у «Тандер» 3 раза, многое выяснили в тактическом плане»
сегодня, 13:14
Евролига. «Монако» примет «Реал», «Виртус» сыграет с «Олимпиакосом»
сегодня, 13:00
Ко всем новостям
Последние новости
8 игроков «Панатинаикоса» выбыли из строя из-за гриппа, матч с «Марусси», скорее всего, будет перенесен
33 минуты назад
Адриатическая лига. «Будучность» встретится с «Мегой», «Дубай» примет КРКА
сегодня, 13:00
Чемпионат Турции. «Тофаш» сыграет с «Бахчешехиром»
сегодня, 13:00
Чемпионат Франции. «Нантер» примет «Париж», «Бурк» встретится с «Виллербаном» и другие матчи
сегодня, 13:00
Йовица Арсич после поражения от «Пармы»: «Нам нужно было выходить на площадку с большей энергией»
вчера, 17:51
Евгений Пашутин после победы над «Енисеем»: «Мы проигрывали подбор. В этом аспекте нам нужно добавлять»
вчера, 17:38
«Минуты – лучший тренер для развития игрока». Нолан Траоре может получить больше времени в «Бруклине» после уверенной игры против «Торонто»
вчера, 17:26
Антон Юдин перед матчем с ЦСКА: «У нас есть все шансы на выход из группы. Наша задача – победа в этой конкретной игре»
вчера, 15:26
Мацей Лампе: «В «Химках» я подписал трехлетний контракт на 9 миллионов – самый большой для игроков моего возраста»
вчера, 15:09
Жоан Пеньярройя: «Образ команды должен полностью измениться. Болельщики «Партизана» должны получать удовольствие от игры»
вчера, 14:31