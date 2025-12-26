Антон Юдин о поражении от ЦСКА: Опять дали слишком много свободы Мело Тримблу.

«Локомотив-Кубань » вновь не смог одолеть ЦСКА, проиграв в матче внутрисезонного Кубка Лиги Единой лиги ВТБ со счетом 81:89. После игры главный тренер краснодарцев Антон Юдин проанализировал причины неудачи.

«По игре могу сказать, что начали очень хорошо, много вещей получалось на обеих сторонах площадки, но в последние 5 минут второй четверти застряли в нападении, не могли попасть свои броски и опять дали слишком много свободы Мело Тримблу , который регулярно становится для нас большой проблемой. Этот отрезок в итоге сильно повлиял на итоговый результат.

Шансы в конце были, но мы ими не воспользовались. Но ключевыми, повторюсь, были те пять минут во второй четверти. Я сказал команде, что большую часть матча мы играли достаточно хорошо. Но чтобы побеждать команды, которые находятся наверху турнирной таблицы, нужно показывать такую игру на протяжении всех 40 минут и не проваливаться так сильно в отдельные отрезки», – заявил Юдин.

Это уже третье поражение «Локомотива» от ЦСКА в текущем сезоне. Ранее армейцы обыгрывали «Локо» в матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.