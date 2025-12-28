Сет Карри выбыл на 2 недели из-за проблемы с седалищным нервом
Защитник «Голден Стэйт» Сет Карри выбыл на 2 недели.
По информации журналиста ESPN Энтони Слэйтера, защитник «Голден Стэйт» Сет Карри прошел МРТ поясничного отдела спины и таза. Обследование выявило проблему с седалищным нервом. Следующее медицинское обследование игрока запланировано через 2 недели.
35‑летний баскетболист заключил однолетний контракт с «Уорриорз» в конце ноября. В этом сезоне он сыграл всего два матча.
