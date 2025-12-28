0

Адриатическая лига. «Партизан» встретится с «Сплитом», «Игокеа» примет «Борац Чачак»

Сегодня в рамках Адриатической лиги пройдут два матча.

«Партизан» сыграет со «Сплитом», «Игокеа» примет «Борац Чачак».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Группа A

Положение команд: Дубай ОАЭ – 10-0, Партизан Сербия – 8-1, Клуж Румыния – 8-3, Игокеа Босния и Герцеговина – 5-4, ФМП Сербия – 4-6, Борац Чачак Сербия – 3-6, Сплит Хорватия – 3-7, КРКА Словения – 2-9, Студентски центар Черногория – 2-9.

Группа B

Положение команд: Цедевита-Олимпия Словения – 9-2, Будучность Черногория – 9-2, Црвена Звезда Сербия – 7-3, Спартак Суботица Сербия – 5-5, Задар Хорватия – 4-6, Босна Роял Босния и Герцеговина – 4-6, Мега Сербия – 3-8, Илирия Словения – 4-7, Вена Австрия – 2-8.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoАдриатическая лига
результаты
logoБорац Чачак
logoСплит
logoПартизан
logoИгокеа
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» победила «Цедевиту-Олимпию», «Илирия» справилась с «Веной»
вчера, 21:40
Жоан Пеньярройя: «Образ команды должен полностью измениться. Болельщики «Партизана» должны получать удовольствие от игры»
25 декабря, 14:31
Кэмерон Пэйн: «В НБА соперники не выстраивали против меня особую защиту. Теперь я ожидаю, что ситуация немного изменится»
25 декабря, 14:00
Главные новости
Пут-бэк данк спиной к кольцу от Кешада Джонсона и постер-данк Виктора Вембаньямы стали лучшими моментами игрового дня НБА
48 минут назадВидео
Майкл Портер подарил маме на Рождество новый BMW
сегодня, 09:29Видео
Единая лига ВТБ. ЦСКА примет «Енисей», «Уралмаш» сыграет с УНИКСом
сегодня, 08:19
Никола Йокич – первый в истории НБА с 110+ очками, 40+ подборами и 40+ передачами за серию из трех матчей
сегодня, 07:48
Энтони Эдвардс после проигрыша «Бруклину»: «Болельщики нас освистали, и я на их стороне. Не знаю, что происходит»
сегодня, 07:28
Яннис Адектокумбо: «Было бы неуважением ко всем в клубе сказать «Не хочу здесь быть». Не задавайте мне этот вопрос»
сегодня, 07:20
Кенни Эткинсон: «Вышли на матч с «Рокетс» с рождественским похмельем. Против «Никс» играла другая команда»
сегодня, 07:09
Купер Флэгг стал третьим в истории НБА в возрасте 19 лет и младше, кто набрал 20+ очков, 5+ подборов и 5+ передач в трех играх подряд
сегодня, 07:07
НБА. 34+21+12 Николы Йокича не спасли «Денвер» в игре с «Орландо», «Юта» победила «Сан-Антонио», несмотря на 32 очка Виктора Вембаньямы и другие результаты
сегодня, 07:00
У «Атланты» не получилось организовать атаку при «-1» на последних секундах матча с «Нью-Йорком»
сегодня, 06:55Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Клипперс» заключили двусторонний контракт с Тайтаем Вашингтоном, отчислили Рэйджея Денниса
59 минут назад
Чемпионат Греции. «Перистери» примет «Промитеас», «Кардицас» встретится с ПАОКом
сегодня, 09:00
Чемпионат Италии. «Брешия» сыграет с «Венецией», «Трапани Шарк» – против «Варезе» и другие матчи
сегодня, 08:54
Чемпионат Турции. «Петким Спор» встретится с «Бешикташем», «Эсенлер Эрокспор» сыграет с «Каршиякой»
сегодня, 08:45
ACB. «Реал» сыграет с «Уникахой», «Бильбао» примет «Барселону» и другие матчи
сегодня, 08:36
Премьер-лига. Женщины. «Энергия» встретится со «Спартой энд К»
сегодня, 08:28
ACB. «Ховентуд» обыграл «Бреоган», «Баскония» победила «Сан-Пабло Бургос» и другие результаты
вчера, 21:59
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» победила «Цедевиту-Олимпию», «Илирия» справилась с «Веной»
вчера, 21:40
Чемпионат Турции. «Тюрк Телеком» справился с «Анадолу Эфесом», «Галатасарай» уступил «Трабзонспору» и другие результаты
вчера, 20:59
Чемпионат Италии. «Тренто» уступил «Удине»
вчера, 20:45