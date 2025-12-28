Антон Юдин после победы над «Автодором»: «Полностью удовлетворен первыми двадцатью минутами»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» похвалил команду за победу над «Автодором».

«Локомотив-Кубань » уверенно переиграл на своей площадке саратовский «Автодор» (88:65) и поднялся на третью строчку турнирной таблицы Единой лиги ВТБ. После матча главный тренер краснодарцев Антон Юдин дал оценку игре команды.

«Поздравляю команду с победой. Хочу высказать уважение тренеру «Автодора » – несмотря на проблемы с составом, сегодня временами они показывали очень хорошую игру.

Мы в последнее время стараемся работать над увеличением темпа игры и агрессивности в защите, и первыми двадцатью минутами в исполнении команды я полностью удовлетворен. С учетом двух игроков, которых «Автодор» недавно арендовал, они стали очень размерной и атлетичной командой. Плюс невероятную форму набрал Хаджибегович, так что играть против этого соперника было непросто.

Благодарен всем, кто пришел нас поддерживать. Еще раз скажу, что в Краснодаре всегда поддерживают очень горячо, и пусть даже сегодня было не так много зрителей, они создали отличную атмосферу», – отметил 53-летний специалист.