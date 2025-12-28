Журналист Майкл Скотто: «Милуоки» твердо стоит на позиции – Яннис остается в команде»

Позиция «Милуоки» неизменна: Яннис Адетокумбо продолжит выступать за клуб.

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо – один из самых желанных игроков НБА , и клубы время от времени пытаются выяснить, возможен ли его переход. Однако, по данным журналиста HoopsHype Майкла Скотто, «Бакс» на любые предложения об обмене отвечают категорическим отказом.

«Я общался со множеством генеральных менеджеров, которые хотели бы заполучить Янниса и пытались обсудить с генменеджером «Милуоки » Джоном Хорстом его переход. Но, откровенно говоря, он никуда не переходит. Мне сообщают, что «Бакс» твердо стоят на позиции: Яннис остается в команде», – поделился Скотто.

