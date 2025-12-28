«Партизан» может расстаться с Джабари Паркером и Стерлингом Брауном
Стерлинг Браун и Джабари Паркер могут покинуть «Партизан».
В «Партизане» может грянуть массовый исход игроков в преддверии закрытия трансферного окна Евролиги.
Сербский Meridian Sport сообщает: помимо Тайрика Джонса, о котором писали греческие СМИ, клуб может расстаться также со Стерлингом Брауном и Джабари Паркером.
Издание уточняет, что интерес к игрокам проявляют не только «Олимпиакос», но и другие клубы, включая «Милан» и «Дубай». Крайний срок для переходов между командами Евролиги истекает 5 января.
«Если этот срок пройдет, а «Партизан» все еще будет искать новое место для кого‑либо из этих игроков, клубу придется обратиться к другим рынкам – прежде всего к азиатскому», – отмечает источник.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Meridian Sport
