«Партизан» может расстаться с Джабари Паркером и Стерлингом Брауном

Стерлинг Браун и Джабари Паркер могут покинуть «Партизан».

В «Партизане » может грянуть массовый исход игроков в преддверии закрытия трансферного окна Евролиги.

Сербский Meridian Sport сообщает: помимо Тайрика Джонса, о котором писали греческие СМИ , клуб может расстаться также со Стерлингом Брауном и Джабари Паркером .

Издание уточняет, что интерес к игрокам проявляют не только «Олимпиакос », но и другие клубы, включая «Милан » и «Дубай». Крайний срок для переходов между командами Евролиги истекает 5 января.

«Если этот срок пройдет, а «Партизан» все еще будет искать новое место для кого‑либо из этих игроков, клубу придется обратиться к другим рынкам – прежде всего к азиатскому», – отмечает источник.