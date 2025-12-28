Джексон Хэйс пропустит матч с «Сакраменто» из-за боли в голеностопе
Центровой «Лейкерс» Хэйс не сыграет против «Кингз» из-за боли в голеностопе.
«Лейкерс» потеряли одного из игроков ротации накануне домашнего матча против «Сакраменто». Как сообщает репортер ESPN Дэйв Макменамин, центровой Джексон Хэйс не сможет помочь команде из-за боли в левом голеностопе.
Для 25‑летнего баскетболиста это будет второй матч подряд, который он пропустит. Хэйс усугубил травму голеностопа в игре с «Финиксом», из‑за чего не сыграл против «Хьюстона».
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: стра
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости