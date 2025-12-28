Джексон Хэйс пропустит матч с «Сакраменто» из-за боли в голеностопе

Центровой «Лейкерс» Хэйс не сыграет против «Кингз» из-за боли в голеностопе.

«Лейкерс » потеряли одного из игроков ротации накануне домашнего матча против «Сакраменто ». Как сообщает репортер ESPN Дэйв Макменамин, центровой Джексон Хэйс не сможет помочь команде из-за боли в левом голеностопе.

Для 25‑летнего баскетболиста это будет второй матч подряд, который он пропустит. Хэйс усугубил травму голеностопа в игре с «Финиксом» , из‑за чего не сыграл против «Хьюстона».