Расселл Уэстбрук: «Мэджик Джонсон – один из величайших. Я благодарен за возможность обойти его»

Расселл Уэстбрук обошел Мэджика Джонсона и стал 7-м в истории НБА по передачам.

Разыгрывающий «Сакраменто » Расселл Уэстбрук совершил историческое достижение в победном матче против «Далласа» (113:107). 37-летний баскетболист сделал 9 результативных передач и поднялся на 7-е место в списке лучших ассистентов в истории НБА, обойдя Мэджика Джонсона . После игры Уэстбрук выразил свое почтение к легенде «Лейкерс».

«Мэджик – один из величайших… В детстве я рос в небогатом районе Лос‑Анджелеса, и Мэджик много сделал для таких районов, продолжает делать… Я благодарен за возможность обойти его, потому что он легенда во многих отношениях», – сказал защитник «Кингз».

Уэстбрук также поделился мыслями о своих карьерных достижениях.

«Никогда в жизни не думал, что смогу добиться таких результатов… В детстве я мечтал играть в [американский] футбол… Все случилось так быстро. Я всегда знал: если мне дадут шанс стать кем‑то, я использую его на полную. Каждый раз, выходя на площадку, я ни к чему не отношусь как к должному», – заявил MVP НБА-2017.