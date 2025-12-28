ACB. «Реал» сыграет с «Уникахой», «Бильбао» примет «Барселону» и другие матчи
Сегодня, 28 декабря, в рамках чемпионата Испании пройдут пять матчей.
«Реал» примет «Уникаху», «Бильбао» сыграет с «Барселоной».
АСВ
Регулярный чемпионат
Положение команд: Реал – 10-1, Мурсия – 10-2, Валенсия – 8-2, Тенерифе – 8-3, Ховентуд – 8-4, Уникаха – 7-4, Барселона –7-4, Баскония – 6-5, Бильбао – 5-6, Бреоган – 5-7, Манреса – 5-7, Гран-Канария – 4-6, Сарагоса – 4-7, Жирона – 4-7, Андорра – 4-7, Форса Льейда – 4-7, Сан-Пабло Бургос – 1-11, Гранада – 1-11.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
