Чемпионат Италии. «Брешия» сыграет с «Венецией», «Трапани Шарк» – против «Варезе» и другие матчи
Сегодня в рамках чемпионата Италии пройдут пять матчей.
«Брешия» встретится с «Венецией», «Трапани Шарк» примет «Варезе».
Чемпионат Италии
Регулярный чемпионат
Положение команд: Виртус – 10-2, Брешия – 10-2, Трапани Шарк – 10-2, Венеция – 9-3, Милан – 8-4, Дертона – 8-4, Триест – 6-6, Наполи – 5-7, Ваноли Кремона – 5-7, Тренто – 5-8, Удине – 5-8, Динамо Сассари – 4-8, Варезе – 4-8, Канту – 3-9, Реджо-Эмилия – 3-9, Тревизо – 2-10.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости