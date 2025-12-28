  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  Даг Кристи о Расселле Уэстбруке: «Я всегда считал, что его недооценивают. Он искренне верит в себя и упорно работает»
Даг Кристи о Расселле Уэстбруке: «Я всегда считал, что его недооценивают. Он искренне верит в себя и упорно работает»

Главный тренер «Сакраменто» отметил лидерские качества Расселла Уэстбрука.

Главный тренер «Сакраменто» Даг Кристи дал развернутую оценку игре Расселла Уэстбрука после победы над «Далласом» (113:107). Тренер подчеркнул не только спортивные достижения ветерана, но и его лидерские качества, трудовую этику и влияние на молодых игроков команды.

«Он бросает с большой уверенностью. Видно, как он трудится на тренировках, а потом возвращается к работе вечером… именно так становятся великими. Снимаю шляпу перед Расселлом – он ведет себя именно так, как нужно, чтобы играть на нынешнем уровне.

Я всегда считал, что его недооценивают, потому что многие критикуют его стиль игры. Он искренне верит в себя, упорно работает над игрой и физической формой, смотрит видеоразборы – он профессионал. Больше всего Расселл хочет побеждать. Его способность выкладываться каждую игру многое говорит о нем как о профессионале, и товарищи по команде ценят такую энергию.

Расселл присоединися к команде под конец межсезонья, у него нет долгосрочного контракта, но то, что он олицетворяет для наших молодых игроков, крайне важно – соревновательный дух, злость после поражения… Для нас большая честь иметь его в команде», – заявил Кристи.

Расселл Уэстбрук обошел Мэджика Джонсона и занял 7-е место в истории НБА по передачам

Источник: пресс-конференция Дага Кристи
