Коллин Гиллеспи может рассчитывать на трехлетний контракт на 27 млн долларов (Джейк Фишер)

Прорывной сезон Гиллеспи повышает его стоимость на рынке свободных агентов.

Разыгрывающий «Финикса » Коллин Гиллеспи незаметно для широкой публики проводит впечатляющий сезон.

Как сообщает инсайдер Джей Фишер, стабильная игра 26-летнего баскетболиста начинает привлекать внимание менеджеров других клубов – уже сейчас обсуждают, что его будущий контракт может приблизиться к уровню соглашения Тая Джерома с «Мемфисом » (3 года, 27 млн долларов).

В этом сезоне Гиллеспи набирает в среднем 13,5 очка, 4 подбора и 5,1 передачи за 28 минут на площадке.