Коллин Гиллеспи может рассчитывать на трехлетний контракт на 27 млн долларов (Джейк Фишер)

Прорывной сезон Гиллеспи повышает его стоимость на рынке свободных агентов.

Разыгрывающий «Финикса» Коллин Гиллеспи незаметно для широкой публики проводит впечатляющий сезон.

Как сообщает инсайдер Джей Фишер, стабильная игра 26-летнего баскетболиста начинает привлекать внимание менеджеров других клубов – уже сейчас обсуждают, что его будущий контракт может приблизиться к уровню соглашения Тая Джерома с «Мемфисом» (3 года, 27 млн долларов).

В этом сезоне Гиллеспи набирает в среднем 13,5 очка, 4 подбора и 5,1 передачи за 28 минут на площадке.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The People’s Insider
