Ар Джей Барретт готов сыграть против «Голден Стэйт»

Ар Джей Барретт вернется в состав «Торонто» в матче против «Голден Стэйт».

Защитник «Торонто » Ар Джей Барретт , пропустивший последний месяц из-за травмы колена, готов вернуться на площадку. Игрок будет включен в заявку на домашний матч против «Голден Стэйт ».

Барретт не играл с 23 ноября, и за 15 матчей в его отсутствие «Рэпторс» показали результат 6-9. Его возвращение должно серьезно усилить атаку команды: в этом сезоне он набирает в среднем 19,4 очка, 4,8 подбора и 3,8 передачи.